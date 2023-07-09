Между тем, вывел для себя формулу. Мы ВСЕГДА выигрываем у Запада на поле боя и ВСЕГДА проигрываем ему за столом переговоров.
"Мы ВСЕГДА выигрываем у Запада на поле боя и ВСЕГДА проигрываем ему за столом переговоров"
Комментарии
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W
Walery
И кто это "вы" побеждали в первой Мировой? И какие тиши имперских кабинетов и главное кто в них ВАС сдал? Что... народ тогда уже ничего не значил? Участвовать в той войне и ее интересах тогда не хотели народы и Германии.., и России. Тогда именно Ленину такая война была не нужна... так как предвидел Гражданскую войну и интервенции от мировой кап. коалиции. Как показывает История В. И. Ленин тогда оказался прав, а народы России оказались победителями!
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1 час.
лл
лина любимцева
НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ!!
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1 час.
Александр Денисов
Все верно, власти нас сдавали и сдавать и доить и дальше будут.
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4 мин.
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