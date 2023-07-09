"Мы ВСЕГДА выигрываем у Запада на поле боя и ВСЕГДА проигрываем ему за столом переговоров"

W

Walery

И кто это "вы" побеждали в первой Мировой? И какие тиши имперских кабинетов и главное кто в них ВАС сдал? Что... народ тогда уже ничего не значил? Участвовать в той войне и ее интересах тогда не хотели народы и Германии.., и России. Тогда именно Ленину такая война была не нужна... так как предвидел Гражданскую войну и интервенции от мировой кап. коалиции. Как показывает История В. И. Ленин тогда оказался прав, а народы России оказались победителями!