В Петербурге осудили украинца за финансирование «Правого сектора»*

Этот приговор стал первым в городе по статье «Финансирование экстремистской деятельности». В Петербурге суд огласил приговор в отношении двух мужчин, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков и финансировании экстремизма.
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