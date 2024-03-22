Экс-владельцы ЧЭМК оспорили арест имущества

Челябинский олигарх с супругой подали апелляцию на решение суда об аресте своего имущества. Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера, 21 марта, представители челябинских предпринимателей Юрия и Людмилы Антиповых, а также АО «Компания «Эталон» подали в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд жалобу на решение об аресте имущества семейства.