Южная Корея планирует ввести правила для стейблкоинов, а оппозиция настаивает на отмене криптоналога

Сообщается, что Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) планирует совместно с правящей Демократической партией разработать консолидированный закон об основах цифровых активов, предоставив законодателям поддержанное правительством предложение, охватывающее стейблкоины и более широкий крипторынок.