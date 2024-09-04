Политнавигатор Prag, 31. avgusta 2024 - Panel "Pridruivanje Zapadnog Balkana EU" koji je organizovan u okviru Globalnog bezbednosnog foruma "GLOBSEC 2024" u Pragu.
Вучич в Праге: «Сербия — на пути к ЕС, она не «троянский конь» России в Европе»
Комментарии
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А
Александр24
Очередной "братский" народ с ножом за спиной. Когда же мы перестанем быть такими наивными?
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21 час.
Анатолий Устимов
Есть сильные сомнения, что через 5 лет Евросоюз еще будет существовать. А если и будет, то без половины Восточно-Европейских государств. В любом случае, или ишак сдохнет, или падишах.
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19 час.
Bogdan Stupin
Прага как-то уже была "другом" России... Вот потому и в этом случае нельзя игнорировать международную мудрость:"Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты".
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14 час.
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