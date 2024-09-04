Вучич в Праге: «Сербия — на пути к ЕС, она не «троянский конь» России в Европе»

А Александр24 Очередной "братский" народ с ножом за спиной. Когда же мы перестанем быть такими наивными?

Анатолий Устимов Есть сильные сомнения, что через 5 лет Евросоюз еще будет существовать. А если и будет, то без половины Восточно-Европейских государств. В любом случае, или ишак сдохнет, или падишах.