На строительной площадке в переулке Ломоносова в Архангельске вечером 14 октября был найден артиллерийский снаряд калибра 76 мм без взрывателя, оставшийся со времён Гражданской войны.
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