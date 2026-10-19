Didn't know about Criminal Minds' Star Wars connection, did you? The fact is that Darth Vader and Jennifer Jareau used to hang out together.
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