Белый дом: США относятся серьезно к предупреждению Путина об ударах ВСУ

Ранее президент заявлял, что возможное решение Вашингтона об ударах вглубь РФ поменяет всю суть конфликта Белый дом относится серьезно к предупреждению президента России Владимира Путина об ответе на вероятное разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь российской территории с помощью дальнобойного западного оружия.