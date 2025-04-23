Администрация президента опровергает, что наряды Майи Санду «стоили десятки тысяч евро»

Майя Санду известна своей скромной жизнью и порядочностью, а вброшенная в общественное пространство информация о том, что глава государства носит «наряды стоимостью в десятки тысяч евро», — возмутительная ложь, заявил пресс-секретарь президента Игорь Захаров, передает МОЛДПРЕС.
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