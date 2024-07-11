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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Кому достанется бизнес Вячеслава Зайцева

Модельер Вячеслав Зайцева, а вскоре и его сын умерли, и теперь все гадают, кому достанется дом моды. Удивительная и грустная история произошла в семье знаменитого дизайнера Вячеслава Зайцева: в 2023 году ушел из жизни сам модельер, а недавно в этом году скончался его единственный сын Егор, который планировал продолжить дело отца.

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