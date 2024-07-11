Кому достанется бизнес Вячеслава Зайцева

Модельер Вячеслав Зайцева, а вскоре и его сын умерли, и теперь все гадают, кому достанется дом моды. Удивительная и грустная история произошла в семье знаменитого дизайнера Вячеслава Зайцева: в 2023 году ушел из жизни сам модельер, а недавно в этом году скончался его единственный сын Егор, который планировал продолжить дело отца.