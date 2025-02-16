Мишина и Галлямов пока не знают, когда им вручат бронзу Олимпиады-2022

Бронзовые призеры командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине по фигурному катанию Анастасия Мишина и Александр Галлямов пока не знают, когда получат завоеванные медали, сказала Мишина журналистам 16 февраля.
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