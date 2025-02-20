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Сергей Собянин назвал ключевые стройки Москвы на ближайшие два года

Сергей Собянин назвал ключевые стройки Москвы на ближайшие два года

Выяснилось, какие важные стройки запланированы в русской столице в ближайшую пару лет.Правительство Москвы подвело итоги работы столичного комплекса градостроительной политики.

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