СМИ: Зеленский подтвердил удар БПЛА по главному зданию СБУ в Киеве

В Сети появились видео с горящим главным зданием СБУ в Киеве, 4 сентября 2026, и снимки с пепелища украинского завода Coca-Cola, который сгорел после удара российских дронов 3 сентября 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А Правительство Рос...
- Подросток получил...
- Ч Минюст утвердил н...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым