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СМИ: Зеленский подтвердил удар БПЛА по главному зданию СБУ в Киеве

СМИ: Зеленский подтвердил удар БПЛА по главному зданию СБУ в Киеве

В Сети появились видео с горящим главным зданием СБУ в Киеве, 4 сентября 2026, и снимки с пепелища украинского завода Coca-Cola, который сгорел после удара российских дронов 3 сентября 2026 года.

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