Белый дом объявил о приостановке Украине всей военной помощи

США приостанавливают всю военную помощь Украине. Об этом телеканалу Fox News сообщили в Белом доме. В американской администрации пояснили, что поставки не возобновятся, пока Киев не продемонстрирует приверженность переговорам о мире.
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