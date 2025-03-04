Политика как он...
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Политика как она есть

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Белый дом объявил о приостановке Украине всей военной помощи

Белый дом объявил о приостановке Украине всей военной помощи

США приостанавливают всю военную помощь Украине. Об этом телеканалу Fox News сообщили в Белом доме. В американской администрации пояснили, что поставки не возобновятся, пока Киев не продемонстрирует приверженность переговорам о мире.

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