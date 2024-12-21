Арт: Почему оказался на дне звезда сериала «Татьянин день», и Как сегодня живет Артем Артемьев

Артему Артемьеву в этом году 51 год, но выглядит он намного старше своих лет. Беззубая улыбка, впавшие щеки… Поклонники по сей день не могут понять, что произошло со звездой сериала «Татьянин день»? Почему с некогда популярным актером, в которого влюбилась почти вся страна, произошла непонятная трансформация? Почему Артемьев исчез с экранов и планирует ли возвращаться в кино?Подробнее.