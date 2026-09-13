Автоюрист Воропаев призвал водителей не отказываться от бумажных документов

Возможность предъявлять водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) в виде QR-кода через официальные цифровые сервисы не отменяет обязанность возить с собой бумажные документы.
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