Рабочие специальности стали самыми востребованными на рынке труда ЯНАО в августе

По итогам августа работодатели Ямало-Ненецкого автономного округа открыли и обновили 2,9 тысячи вакансий — это 3% от всех предложений о работе в Уральском федеральном округе.
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