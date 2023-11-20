Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Таисия Иванова
    Надо было  бы  этой активистке за мир поехать  на Донбасс и все посмотреть своими глазами, кто  виноват в том, что уб...Пацифизм с оплато...
  • Жастлек Жакупов
    А почему не уе..ть этого дьявола по лбу кадилом???Священник-навальн...
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    Да какая разница? То же самое, только "в профиль"... Если экстремист, то  педераст...  Если педераст,  то  экстремист!!⚡⚡⚡❗РЕВОЛЮЦИЯ НАО...

Принципы арбатского Двора

Дмитрий Ледовской ПРИНЦИПЫ АРБАТСКОГО ДВОРА Меня, безоговорочно поддержавшего СВО в Украине и, естественно, политику и действия Президента РФ Владимира Путина, после последней публикации (ироничное стихотворение «Дядя Байден»), засыпали письмами, СМС, звонками, много россиян и украинцев, белорусов и даже американцев.

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