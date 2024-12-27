Профессор Вольф: заявления Трампа о Гренландии повлияют на поддержку Киева

Европе станет сложнее оправдывать свою поддержку Украине мнимой угрозой со стороны России. Об этом заявил профессор Массачусетского университета в Амхерсте Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue Works после заявлений избранного президента Дональда Трампа о желании присоединить Гренландию к США.