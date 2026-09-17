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Врач Дурнаев предупредил, что злоупотребление спиртными напитками повышает риск травматизма

Врач Дурнаев предупредил, что злоупотребление спиртными напитками повышает риск травматизма

Употребление спиртных напитков несет угрозу не только для внутренних органов, но и значительно повышает риск получения различных травм.

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