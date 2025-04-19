Подложка под ламинат — какая лучше?

Выбор подложки под ламинат — важный этап в процессе укладки напольного покрытия. Подложка выполняет несколько функций: защищает ламинат от влаги, улучшает звукоизоляцию и обеспечивает дополнительную теплоизоляцию.
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