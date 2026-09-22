Форум "Транспортная неделя — 2026" состоится в Москве в ноябре

С 14 по 20 ноября в Москве пройдет "Транспортная неделя — 2026". Форум и выставка "Транспорт России" состоятся с 18 по 20 ноября в Гостином Дворе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВА Госпереворот в По...
- ХЛ Глава "Росатома" ...
- Украинский нацист...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым