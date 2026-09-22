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Царьград

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Форум "Транспортная неделя — 2026" состоится в Москве в ноябре

Форум "Транспортная неделя — 2026" состоится в Москве в ноябре

С 14 по 20 ноября в Москве пройдет "Транспортная неделя — 2026". Форум и выставка "Транспорт России" состоятся с 18 по 20 ноября в Гостином Дворе.

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