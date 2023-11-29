Встреча Путина с молодыми учеными должна затмить образ Перельмана

Президент РФ Владимир Путин встретился с молодыми учеными, где от него ждут многого. Во-первых, он должен представить новый образ ученого — противоположность растиражированному бессеребреннику Григорию Перельману, доказавшему теорию Пуанкаре, но живущему в квартире с мамой.