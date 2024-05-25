Будущее креативных индустрий в Башкортостане на "Зауралье-2024"

С популярным в советское время афоризмом «Талантам нужно помогать, бездарности пробьются сами!» поспорили на инвест-сабантуе «Зауралье-2024» участники стратегической сессии «Будущее креативных индустрий в регионе».
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