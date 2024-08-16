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Самыми опасными болезнями россияне считают рак, диабет и ВИЧ

Самыми опасными болезнями россияне считают рак, диабет и ВИЧ

Половина россиян довольны состоянием своего здоровья, 66% уверены в нем полностью. При этом у каждого третьего есть хронические заболевания, а 40% - боятся заболеть чем-то серьезным, такие данные приводит "АльфаСтрахование" по итогам опроса, с результатами которого ознакомилась "Газета.

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