Самыми опасными болезнями россияне считают рак, диабет и ВИЧ

Половина россиян довольны состоянием своего здоровья, 66% уверены в нем полностью. При этом у каждого третьего есть хронические заболевания, а 40% - боятся заболеть чем-то серьезным, такие данные приводит "АльфаСтрахование" по итогам опроса, с результатами которого ознакомилась "Газета.