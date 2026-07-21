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На юбилейном Бишкекском саммите ШОС могут быть приняты исторические решения

На юбилейном Бишкекском саммите ШОС могут быть приняты исторические решения

ШОС предлагает справедливую и инклюзивную модель взаимоотношений между государствами с различным экономическим весом, политическим устройством и военным потенциалом Фото: © Sputnik / Мээримай Алыбекова Проведение саммита глав государств — участников Шанхайской организации сотрудничества, несомненно, одно из значимых внешнеполитических событий не только для Кыргызстана, но и для самой организации, которая в этом году отмечает 25-летие со дня основания.

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