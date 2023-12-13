Очень похоже на микоплазму: ученые выяснили, что за болезнь убивает собак в США и Канаде

Неизвестная болезнь собак, о которой писали американские СМИ в конце ноября, добралась и до Канады. Вначале питомца мучает кашель, а потом внезапно поднимается температура и развивается пневмония, которая всего за одни-двое суток переходит в тяжелую форму.