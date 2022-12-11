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Анкалаев не смог победить Блаховича: судьи на UFC 282 назначили ничью

В Лас-Вегасе (Невада) завершился турнир UFC 282, в главном событии которого прошел поединок за вакантный титул в полутяжелом весе.

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