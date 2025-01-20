❗️⚡️Walla News сообщает, что президент США Дональд Трамп готовится снять все ограничения и задержки, наложенные на дальнейшие поставки оружия в Израиль.
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❗️⚡️Walla News сообщает, что президент США Дональд Трамп готовится снять все ограничения и задержки, наложенные на дальнейшие поставки оружия в Израиль.