Католические священники РПКЦ уличены в педофилии Татьяна СергееваРоссийские оперативники накрыли педофилов в рясах, которые на протяжении многих лет не только разращали мальчиков, но и насиловали несовершеннолетних.
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