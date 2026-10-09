В Отрадном пройдёт день открытых дверей в «Бэби клуб плюс»

14 октября в 09:00 в АНО «Бэби клуб плюс» состоится день открытых дверей. Мероприятие пройдёт по адресу: улица Римского-Корсакова, дом 6.
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