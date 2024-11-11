В России планируется сокращение 10% штатных мест для госслужащих

Правительство РФ приступило к новому этапу реформы госуправления, начатой в 2019 году. Как сообщает «Коммерсантъ», готовится сокращение 10% штатных мест для госслужащих, занятых в территориальных органах федеральных ведомств.
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