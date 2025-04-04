«Цель — защитить русский народ». В МВД услышали Бастрыкина: на улицы выходят жесткие борцы с мигрантами?

Виктор Борисов

Толку от госдумы и совфеда нет распустить на неопределенный срок, средства затрачиваемые на них направить на индексацию пенсий... Их трудоустроить на замещение пришлых с проживание в их анклавах с семьями и родственники... Прежде чем создавать службу надо принять законы по персональной уголовной ответственности, каждого кто будет в этом принимать участие с конкретными сроками, конфискацией имущества и без права на УДО не только их но и членов их семей с родственниками... РЕФЕРЕНДУМ!!!Принять поправки в конституцию о запрете двойных гражданств всем гражданам России, иметь счета, активу и недвижимость в зарубежных банках, обучать детей за рубежом, политикам, чиновникам и всех кто имеет отношение к гостайне отдыхать за рубежом, так же их семьям и родственникам и т.д. Об установлении общего дохода "народным" избранникам, политикам, чиновникам зарплаты в размере двух минимальных размеров прожиточного минимума, отменой неприкосновенности, льгот, привилегий, доплат и т.д. Народ и власть едины. Внести на законодательном уровне запрет на гражданство трудовым мигрантам, членам их семей, родственникам, а так же их въезд в Россию... Запрет пришлым в приобретении, хранении оружия любого типа, Обязательная медицинская комиссия о наличии прививок, психдиспансер, тубдиспансер, наркодиспансер, кожно венерический диспансер с обследованием и сдачей всех анализов за их счет. Запрет социальных выплат и пенсий всеем пришлым. Обучение, медуслуги и т.д. оказывать только на коммерческой основе. При нарушении пришлыми законодательства не зависимо от срока получения гражданства России лишать и выдворять за пределы России их, членов их семей и родственников с возмещением всех затрат... Обязательная регистрация по месту их работы без права передвигаться по территории России. Отработали и на родину с рок от полгода до года и не более... Зарплаты им на карты МИР, все перечисления за пределы России только после уплаты налогов, но не более 25%, где заработали там пусть и тратят. Все серх суммы только после вычета повышенного налога, но не более 25% от нее. Все тратят пусть в России... Ну вот как то так.... Это по мимо проверки их по линии МВД, ФСБ и т.д.