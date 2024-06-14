НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

138 подписчиков

Хавертц набрал 11 очков против Шотландии в фэнтези Евро. У него гол, ассист и сухой матч

Хавертц набрал 11 очков против Шотландии в фэнтези Евро. У него гол, ассист и сухой матч

Он отдал голевую передачу и забил с пенальти. Таким образом, Хавертц набрал 11 очков в фэнтези-турнире чемпионата Европы: по +5 за гол, +3 за голевую передачи, +1 за сухой матч, а также +2 за 60+ минут на поле.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх