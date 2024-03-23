Путин провел телефонный разговор с главой Узбекистана Мирзиеевым

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» стал темой состоявшегося в субботу телефонного разговора российского президента Владимира Путина и главы Узбекистана Шавката Мирзиеева, сообщает пресс-служба Кремля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии