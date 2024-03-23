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Путин провел телефонный разговор с главой Узбекистана Мирзиеевым

Путин провел телефонный разговор с главой Узбекистана Мирзиеевым

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» стал темой состоявшегося в субботу телефонного разговора российского президента Владимира Путина и главы Узбекистана Шавката Мирзиеева, сообщает пресс-служба Кремля.

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