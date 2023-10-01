РИА Новости: украинские военные начали использовать тактику британского спецназа

Группы украинских бойцов на линии боевого соприкосновения начали действовать по лекалам британского спецназа SAS (Специальная авиадесантная служба), заявил офицер инструктор группировки войск "Юг" ВС РФ с позывным "Аид".
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