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В Орловской области ищут подрядчика на разработку проекта школы в деревне Овсянниково

В Орловской области ищут подрядчика на разработку проекта школы в деревне Овсянниково

В Орловской области объявили закупку на поиск подрядчика, который займётся выполнением инженерных изысканий и разработкой проектной документации объекта капитального строительства, а именно, школы, рассчитанной на 550 мест.

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