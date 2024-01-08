Бастрыкин велел доложить о расследовании избиения челябинца компанией приезжих

Пятерых молодых людей из Казахстана подозревают в нескольких преступлениях на территории Челябинска.Глава СК России заинтересовался уголовным делом, которое возбудили после избиения 20-летнего челябинца в арке его дома.
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