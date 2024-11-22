Роды успешно приняли у беременной с ранением после теракта в «Крокусе»

Врачи МОНИИАГ помогли стать мамой женщине, пострадавшей при теракте в «Крокусе». Беременная попала под обстрел на раннем сроке, получила ранение грудной клетки, но смогла выносить и родить здорового ребенка.
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