Разведка США нашла воду в ракетах Китая вместо топлива, пишет Bloomberg. В Поднебесной ответили на это показательным экспериментом.
Китай отомстил США за "ракеты с водой" показательным экспериментом
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Китай просто поставит свои "ракеты наполненные водой" в Йемен хуситам, в достаточном количестве что бы потопить всю группировку, что возглавляет США в Красном море, только и всего, что потом США будут говорить?
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17 час.
VV
Vladimir Vlasov
Ну и что, экологически чистые ракеты,работают на воде. Нужно отправить их на запад своим ходом. Там же любят все экологически чистое.
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14 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Не водой а ослиной мочей.
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12 час.
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