АК против AR: какой автомат считают лучшим на Западе

Автомат Калашникова – легендарное оружие, хорошо известное во всём мире. Его популярность подтверждается тем, что «калаш» изображён на флаге Мозамбика, а в Африке одно из распространённых мужских имён – Калащ.
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