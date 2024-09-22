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"Здесь слабость, там слабость": Хазин объяснил хитрый ход Путина против США и Китая

"Здесь слабость, там слабость": Хазин объяснил хитрый ход Путина против США и Китая

Экономист Михаил Хазин в радиоэфире объяснил хитрый ход Владимира Путина против США и Китая, который поставил тупик коллективный Запад.

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Комментарии
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Meerflieger
&quot;...Страны Восточной Европы будут с нами дружить...&quot;(с)  А оно нам надо - дружить? Урок &quot;социалистического содружества&quot; не впрок пошёл? Взаимовыгодное сотрудничество - пожалуйста, а со своей &quot;дружбой&quot; НА и В пусть идут. Видели уже... 😃
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14 час.
Астон Мартин
лошадью ходи ...🥸
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12 час.
Игорь Максаков
Хазин муйню спорол,с! Уже и Китай хочет нашим врагом сделать, так, как Израиль другом нам не стал, хотя там на четверть бывший наш народ, правда продажный!
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11 час.

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