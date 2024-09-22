Экономист Михаил Хазин в радиоэфире объяснил хитрый ход Владимира Путина против США и Китая, который поставил тупик коллективный Запад.
"Здесь слабость, там слабость": Хазин объяснил хитрый ход Путина против США и Китая
Комментарии
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Meerflieger
"...Страны Восточной Европы будут с нами дружить..."(с) А оно нам надо - дружить? Урок "социалистического содружества" не впрок пошёл? Взаимовыгодное сотрудничество - пожалуйста, а со своей "дружбой" НА и В пусть идут. Видели уже... 😃
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14 час.
Астон Мартин
лошадью ходи ...🥸
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12 час.
Игорь Максаков
Хазин муйню спорол,с! Уже и Китай хочет нашим врагом сделать, так, как Израиль другом нам не стал, хотя там на четверть бывший наш народ, правда продажный!
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11 час.
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