"Здесь слабость, там слабость": Хазин объяснил хитрый ход Путина против США и Китая

Meerflieger

"...Страны Восточной Европы будут с нами дружить..."(с) А оно нам надо - дружить? Урок "социалистического содружества" не впрок пошёл? Взаимовыгодное сотрудничество - пожалуйста, а со своей "дружбой" НА и В пусть идут. Видели уже... 😃