Южная Корея собралась удивить мир невидимым и бесшумным лазерным оружием

Александр Макеев

Что-то такое вроде как и в России разрабатывали. Ну и где оно? Я много лет назад понимал, что лазерное оружие крайне необходимо. Такое, лучи которого не будут сильно ослабляться в газах и парах воды атмосферы. И поэтому могло бы поражать цели на дистанции до 50-100 и даже 200 километров, а с Земли в космос поражать вражеские спутники на высотах до 1000 километров. И информировал кого надо о принципе действия такого лазера. Но...