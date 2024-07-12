Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Южная Корея собралась удивить мир невидимым и бесшумным лазерным оружием

Южная Корея собралась удивить мир невидимым и бесшумным лазерным оружием

Как сообщает CNN, Южная Корея начинает массовое производство лазерного оружия: один выстрел будет стоить полтора доллара.

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Комментарии
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Александр Макеев
Что-то такое вроде как и в России разрабатывали. Ну и где оно? Я много лет назад понимал, что лазерное оружие крайне необходимо. Такое, лучи которого не будут сильно ослабляться в газах и парах воды атмосферы. И поэтому могло бы поражать цели на дистанции до 50-100 и даже 200 километров, а с Земли в космос поражать вражеские спутники на высотах до 1000 километров. И информировал кого надо о принципе действия такого лазера. Но...
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