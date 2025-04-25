Депутат Рады Янченко не ответила, почему Резникова не наказали за коррупцию в МО

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Галина Янченко ушла от ответа, почему экс-министр обороны Алексей Резников, отправленный в отставку после коррупционного скандала в ведомстве, до сих пор не понес никакой ответственности.
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