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Предлагали интим. Житель Приморья попал на уловку мошенников

Предлагали интим. Житель Приморья попал на уловку мошенников

В Уссурийске у 51-летнего местного жителя похитили денежные средства. Заявитель рассказал, что в сети Интернет познакомился с девушкой, которая за денежное вознаграждение предложила оказать ему услуги интимного характера, сообщает PRIMPRESS.

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