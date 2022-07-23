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Сенатор Ковитиди: "потолок" цен на российскую нефть приведет к поиску новых покупателей

Сенатор Ковитиди: "потолок" цен на российскую нефть приведет к поиску новых покупателей

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила, что установление "потолка" цен на российскую нефть приведет к поиску Россией новых покупателей, передает РИА "Новости".

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