Российские бойцы сбросили на позиции ВСУ листовки для сдачи в плен

Об этом рассказали в Минобороны Операторы дронов группировки войск «Восток» сбросили на позиции ВСУ в Донецкой Народной Республике листовки с QR-кодами, содержащими инструкции по сдаче в плен, сообщили 29 апреля в Минобороны РФ.