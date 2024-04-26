Колесо обозрения на набережной Уводи в Иванове начнёт работать с 1 мая

Власти рассказали, почему с осени прошлого года аттракцион был закрыт.Ивановская мэрия рассказала, что с 1 мая после долгого перерыва на набережной реки Уводь у цирка вновь заработает колесо обозрения, успевшее стать одним из знаковых объектов центра города.