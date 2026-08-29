Почти 70% населения Земли не пользуется туалетной бумагой

По другим оценкам – до 75% человечества. Они подмываются. Рука, иногда губка, и кувшин или биде. Статистика строится на данных о емкости рынка туалетной бумаги в разных частях света.
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