Кремль: Путин 9 сентября проведет переговоры с президентом Вьетнама

Президент РФ Владимир Путин 9 сентября в Москве проведет переговоры с генсекретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президентом страны То Ламом.
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